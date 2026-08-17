Avis aux médias : Point de presse du Parti libéral du Québec aujourd'hui à 11h40

QUÉBEC, le 17 août 2026 /CNW/ -- Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole du PLQ en matière de finances, Frédéric Beauchemin, accompagné de la porte-parole du PLQ en matière de travail, Madwa-Nika Cadet, feront un point de presse aujourd'hui à 11h40, dans le hall du Parlement.

DATE : Lundi 17 août 2026



HEURE : 11 h 40



LIEU : Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]