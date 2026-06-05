Avis aux médias : Point de presse du Parti libéral du Québec à 8 h 40

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le chef parlementaire du PLQ, André Fortin, accompagné du porte-parole du PLQ en matière de santé, Monsef Derraji et de la porte-parole du PLQ en matière de langue française, Madwa-Nika Cadet, tiendront un point de presse ce matin à 8h40.

DATE : Vendredi 5 juin 2026 HEURE : 8 h 40 LIEU : Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications et des relations médias, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]