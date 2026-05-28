Avis aux médias : Point de presse du Parti libéral du Québec à 8 h 40

QUÉBEC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le chef parlementaire du PLQ, André Fortin, accompagné du porte-parole en matière de santé du PLQ, Monsef Derraji, feront un point de presse ce matin à 8h40.

DATE : Jeudi 28 mai 2026



HEURE : 8 h 40



LIEU : Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]