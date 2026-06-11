Avis aux médias : Point de presse du Parti libéral du Québec à 8 h 20

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole en matière de santé et de transports du PLQ, Monsef Derraji, accompagné du chef du PLQ, Charles Milliard, tiendront un point de presse ce matin à 8 h 20.

DATE : Jeudi 11 juin 2026 HEURE : 8 h 20 LIEU : Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, 819-479-2280, [email protected]