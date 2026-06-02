Avis aux médias : Point de presse du Parti libéral du Québec à 8 h 20

QUÉBEC, le 2 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le leader parlementaire du PLQ, Marc Tanguay, accompagné du porte-parole du PLQ en matière de transports et mobilité durable, Monsef Derraji, feront un point de presse demain matin à 8h20.

DATE : Mercredi 3 juin 2026



HEURE : 8 h 20



LIEU : Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]; Karl Filion, Attachée de presse, Cabinet du leader de l'opposition officielle, 418-454-5805, [email protected]