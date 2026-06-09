Avis aux médias : Point de presse du Parti libéral du Québec à 8 h 00
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
09 juin, 2026, 19:35 ET
QUÉBEC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le chef parlementaire du PLQ, André Fortin, accompagné de la porte-parole en matière de protection de la jeunesse du PLQ, Brigitte Garceau, tiendront un point de presse demain matin à 8 h00.
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DATE :
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Mercredi 10 juin 2026
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HEURE :
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8 h 00
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LIEU :
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Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications et des relations médias, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]
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