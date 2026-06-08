Avis aux médias : Point de presse du Parti libéral du Québec à 11 h 20

QUÉBEC, le 8 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le chef parlementaire du PLQ, André Fortin, accompagné du leader parlementaire du PLQ, Marc Tanguay, tiendront un point de presse demain matin à 11h20.

DATE : Mardi 9 juin 2026



HEURE : 11 h 20



LIEU : Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications et des relations médias, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Karl Filion, Attaché de presse, Cabinet du leader de l'opposition officielle, 418-454-5805, [email protected]