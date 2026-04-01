AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec

QUÉBEC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que le chef parlementaire du Parti libéral du Québec, André Fortin, ainsi que le leader du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, feront un point de presse le jeudi 2 avril 2026 à 8h40.

DATE : 2 avril 2026

HEURE : 08 h 40

LIEU : Salle Bernard-Lalonde

Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 571-6749, [email protected]; Karl Filion, Attaché politique, Cabinet du leader de l'opposition officielle, 418 454-5805, [email protected]