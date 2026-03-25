AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec

QUÉBEC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Monsef Derraji, ainsi que le leader de l'opposition officielle, Marc Tanguay, feront un point de presse le jeudi 26 mars 2026 à 8h20.

DATE : 26 mars 2026



HEURE : 08 h 20



LIEU : Salle Bernard-Lalonde

Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]