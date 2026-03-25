AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
25 mars, 2026, 18:27 ET
QUÉBEC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Monsef Derraji, ainsi que le leader de l'opposition officielle, Marc Tanguay, feront un point de presse le jeudi 26 mars 2026 à 8h20.
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DATE :
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26 mars 2026
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HEURE :
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08 h 20
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LIEU :
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Salle Bernard-Lalonde
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Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]
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