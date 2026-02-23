AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec

QUÉBEC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que la porte-parole de l'opposition officielle en matière de commerce et de relation internationales, Désirée McGraw, ainsi que le porte-parole en matière d'économie et d'innovation, Frédéric Beauchemin, feront un point de presse le mardi 24 février 2026 à 11h20 en compagnie de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.

DATE : 24 février 2026



HEURE : 11 h 20



LIEU : Salle Bernard-Lalonde

Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]; Earl M. Corales, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 514-967-2649, [email protected]