AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec
23 févr, 2026, 16:55 ET
QUÉBEC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que la porte-parole de l'opposition officielle en matière de commerce et de relation internationales, Désirée McGraw, ainsi que le porte-parole en matière d'économie et d'innovation, Frédéric Beauchemin, feront un point de presse le mardi 24 février 2026 à 11h20 en compagnie de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.
DATE :
24 février 2026
HEURE :
11 h 20
LIEU :
Salle Bernard-Lalonde
Assemblée nationale du Québec
Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]; Earl M. Corales, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 514-967-2649, [email protected]
