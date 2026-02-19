Programme de dépistage du cancer colorectal : La libérale Marie-Claude Nichols dénonce l'inaction du gouvernement de la CAQ

QUÉBEC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Cette semaine, en séance de travail de la Commission de la Santé et des Services sociaux (CSS), à l'Assemblée nationale, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a constaté que le gouvernement de la CAQ s'était traîné les pieds depuis 2018 dans le dossier de l'implantation d'un programme de dépistage organisé pour détecter les cancers colorectaux. La CAQ s'était pourtant engagée à mettre en place rapidement un tel programme, inspiré du programme existant de dépistage du cancer du sein. Cette initiative visait à détecter plus tôt ce type de cancer chez les personnes de plus de 50 ans, permettant d'offrir rapidement des soins aux personnes atteintes, d'augmenter leurs chances de survie et, par le fait même, de diminuer les coûts pour l'État en ressources humaines et financières.

Lors de la séance de la CSSS, les députés de l'opposition ont demandé au gouvernement de se saisir d'une pétition, signée par 800 personnes, réclamant notamment le déploiement d'un programme de dépistage organisé. La CAQ a refusé la demande, bien qu'elle ait voté en faveur d'une motion unanime adoptée en avril 2023. Le ministre de la Santé et des Services sociaux de l'époque, Christian Dubé, prônait même l'importance du dépistage précoce en 2024 dans un communiqué de presse indiquant que « faciliter l'accès au dépistage des cancers s'inscrit dans notre volonté d'améliorer l'accès au réseau de la santé, comme on s'y est engagé avec le Plan santé. […] nous souhaitons mieux prévenir et pouvoir détecter plus tôt les personnes qui ont un cancer afin que celui-ci soit à un stade peu avancé, quand les possibilités de guérison sont meilleures. » Pourtant, le gouvernement n'a pas implanté un programme de dépistage organisé. Il s'est contenté d'offrir les dépistages dans des points de service, ce qui oblige les gens à faire les démarches eux-mêmes pour détecter ce cancer silencieux et meurtrier, qui ne cause que bien peu de symptômes avant d'en arriver à un stade avancé.

La députée s'explique mal que, alors que toutes les provinces canadiennes ont déjà implanté un programme de dépistage organisé pour ce cancer, ce ne soit pas le cas du Québec, qui considère pourtant ce type de cancer comme étant le deuxième plus meurtrier. Le gouvernement libéral avait pourtant annoncé un investissement de 21 M$ en 2016 pour mettre en place ce type de programme, et ainsi diminuer l'attente. Plus de dix ans plus tard, le Québec est malheureusement toujours au même stade.

« Le Québec doit agir et vite, mentionne la députée. Les données le prouvent, il y a 90 % de chances de survie pour les cancers colorectaux détectés de façon précoce, mentionne Mme Nichols. En plus, ce programme est simple à déployer et le dépistage peut se faire à domicile. Tous les parlementaires sont d'accord avec le principe. Je comprends mal pourquoi la CAQ se traîne les pieds dans ce dossier. Le temps presse ! » La députée fait ainsi référence à une motion adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en 2023, qui engageait le gouvernement de la CAQ à mettre en place le programme avant la fin de son mandat, soit en octobre 2026.

Rappelons que, selon les statistiques émanant du Registre québécois des cancers, 3 727 hommes et 3 131 femmes ont reçu un diagnostic de cancer colorectal en 2024. Il est également spécifié qu'un diagnostic tardif de la maladie oblige ces personnes à subir des traitements plus lourds et coûteux, ce qui, en plus d'avoir un impact sur les malades, engendre une plus grande pression sur les hôpitaux et les services spécialisés.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

