Le Parti libéral du Québec fait reculer le gouvernement pour conserver les responsabilités de Transplant Québec

QUÉBEC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Dans le cadre de l'étude détaillée du projet de loi no 7 visant notamment à réduire la bureaucratie, l'opposition officielle, avec en tête Frédéric Beauchemin et André Fortin, a convaincu le gouvernement de la CAQ de revenir sur son intention de fusionner Transplant Québec et Héma-Québec.

Depuis la présentation de ce projet de loi, en novembre dernier, l'opposition libérale dénonce vivement ce choix malavisé de confier la coordination des dons d'organes à Héma-Québec et ainsi se priver de l'expertise reconnue de Transplant Québec dans un secteur tellement pointu et névralgique. Hier, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État a finalement entendu raison et s'est rendue aux arguments du porte-parole libéral, M. Beauchemin, pour enfin faire le choix de ne pas mettre en péril la vie des Québécois en attente d'une transplantation d'organes.

L'opposition libérale est aussi revenue à la charge en présentant une motion, présentée par le chef de l'opposition officielle, reconnaissant l'expertise de Transplant Québec depuis près de 50 ans et réclamant une loi-cadre sur le don d'organes permettant de faciliter le don d'organes et de tissus. La CAQ a refusé de débattre de cette motion malgré la souscription à cette idée de la part de la ministre de la Santé dans le passé. Rappelons qu'André Fortin avait d'ailleurs présenté un projet de loi instituant le consentement présumé du don d'organes, en 2023.

Citations

« Nous nous réjouissons évidemment d'avoir convaincu la ministre de reculer sur son plan tout à fait irresponsable de fusionner deux organismes qui ont des missions totalement différentes. Le très mauvais projet de loi caquiste sera donc un peu moins mauvais mais toujours inacceptable. »

- Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'administration gouvernementale et pour le Conseil du trésor et député de Marguerite-Bourgeoys

« Une mauvaise idée demeure une mauvaise idée. Confier une mission tellement unique, qui sauve des vies, à un organisme qui ne possède ni l'expérience, ni l'expertise dans le domaine, était un choix irréfléchi et dangereux. Nous saluons ce recul qui était essentiel et espérons que la ministre continuera à faire preuve de la même ouverture pour améliorer ce piètre projet de loi. »

- André Fortin, chef de l'opposition officielle et député de Pontiac

