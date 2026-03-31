AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec Français

Nouvelles fournies par

Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

31 mars, 2026, 18:40 ET

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que la porte-parole du Parti libéral du Québec en matière d'enseignement supérieur, de cybersécurité et du numérique, Michelle Setlakwe, fera un point de presse le mercredi 1er avril 2026 à 8h en compagnie de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.

DATE :

1er avril 2026


HEURE :

8 h


LIEU :

Salle Bernard-Lalonde

Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 819 479-2280, [email protected]

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