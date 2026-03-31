QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que la porte-parole du Parti libéral du Québec en matière d'enseignement supérieur, de cybersécurité et du numérique, Michelle Setlakwe, fera un point de presse le mercredi 1er avril 2026 à 8h en compagnie de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.

DATE : 1er avril 2026



HEURE : 8 h



LIEU : Salle Bernard-Lalonde

Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 819 479-2280, [email protected]