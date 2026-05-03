AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse de Québec solidaire sur l'avenir de l'Hôtel Dieu

QUÉBEC, le 3 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député solidaire de Taschereau, Etienne Grandmont, fera un point de presse lundi 04 mai à 9h au sujet du besoin de réactiver les travaux concernant les usages potentiels pour le bâtiment de l'Hôtel-Dieu de Québec. Prendront également la parole à l'occasion de ce point de presse Michel Masse, président du comité des citoyens du Vieux-Québec, et Jocelyn Gilbert, président du conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire.

AIDE-MÉMOIRE

Date: Lundi 04 mai

Heure: 9h

Lieu: Entrée face Côte du Palais, 11 Côte du Palais, Québec, QC G1R 2J6

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]