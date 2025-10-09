Avis aux médias : Point de presse de l'opposition officielle Projet informatique en santé

QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, M. Marc Tanguay ainsi que la porte-parole en matière de cybersécurité et du numérique, Michelle Setlakwe, feront un point de presse à 13h30.

DATE : Jeudi 9 octobre 2025



HEURE : 13h30



LIEU : Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

