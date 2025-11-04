AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse de l'opposition officielle libérale
04 nov, 2025, 18:23 ET
QUÉBEC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que Marc Tanguay, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, tiendra un point de presse le mercredi 5 novembre à 8 h 20, en compagnie de Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral du Québec.
DATE :
5 novembre 2025
HEURE :
8 h 20
LIEU :
Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Maxime Doyon, Attaché de presse et conseiller aux élus, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 514 820-7267, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
