AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse de l'opposition officielle libérale

QUÉBEC, le 1er sept. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports, tiendra un point de presse le mardi 2 septembre à 8 h 30 en compagnie de Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral du Québec, et de Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances.

DATE : 2 septembre 2025



HEURE : 8 h 30



LIEU : Salle Bernard-Lalonde





Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Maxime Doyon, Attaché de presse et conseiller aux élus, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, [email protected], 514 820-7267