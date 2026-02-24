Avis aux médias : Point de presse de l'opposition officielle, dépôt d'une pétition pour permettre aux écoles secondaires d'obtenir un brigadier scolaire
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
24 févr, 2026, 13:00 ET
QUÉBEC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la députée de Notre-Dame-de-Grâce, Mme Désirée McGraw, accompagnée de la Commissaire-parent pour les écoles secondaires, Jessica Houde, feront un point de presse à 15h30, sur le dépôt d'une pétition visant l'obtention d'un brigadier scolaire pour les écoles secondaires qui répondent aux critères.
DATE :
Mardi 24 février 2026
HEURE :
15h30
LIEU :
Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
