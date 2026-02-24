Avis aux médias : Point de presse de l'opposition officielle, dépôt d'une pétition pour permettre aux écoles secondaires d'obtenir un brigadier scolaire

24 févr, 2026, 13:00 ET

QUÉBEC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la députée de Notre-Dame-de-Grâce, Mme Désirée McGraw, accompagnée de la Commissaire-parent pour les écoles secondaires, Jessica Houde, feront un point de presse à 15h30, sur le dépôt d'une pétition visant l'obtention d'un brigadier scolaire pour les écoles secondaires qui répondent aux critères.

DATE :           

Mardi 24 février 2026


HEURE :       

15h30


LIEU :           

Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec

