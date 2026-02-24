/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec/

24 févr, 2026, 06:30 ET

QUÉBEC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que la porte-parole de l'opposition officielle en matière de commerce et de relation internationales, Désirée McGraw, ainsi que le porte-parole en matière d'économie et d'innovation, Frédéric Beauchemin, feront un point de presse le mardi 24 février 2026 à 11h20 en compagnie de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.

DATE :

24 février 2026


HEURE :

11 h 20


LIEU :  

Salle Bernard-Lalonde

Assemblée nationale du Québec

