Avis aux médias : Point de presse de l'opposition officielle Dépôt d'un mandat d'initiative sur le deuil périnatal

QUÉBEC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la députée de Notre-Dame-de-Grâce, Mme Désirée McGraw, accompagnée de la Directrice générale du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec, Marie-Claude Dufour, feront un point de presse à 11h50, sur le dépôt d'un mandat d'initiative.

DATE : Mercredi 8 octobre 2025



HEURE : 11h50



LIEU : Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]