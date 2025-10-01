Avis aux médias : Point de presse de l'opposition officielle
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
01 oct, 2025, 17:17 ET
QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation, Virginie Dufour, ainsi que sa collègue, porte-parole en éducation, Madwa-Nika Cadet, feront un point de presse à 8h40.
DATE :
Jeudi 2 octobre 2025
HEURE :
8h40
LIEU :
Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
