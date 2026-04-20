Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
20 avr, 2026, 16:49 ET
QUÉBEC, le 20 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Monsef Derraji, fera un point de presse à 11h20.
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DATE :
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Mardi 21 avril 2026
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HEURE :
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11h20
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LIEU :
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Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]
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