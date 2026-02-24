Une pétition pour permettre aux écoles secondaires d'obtenir un brigadier scolaire portée par la députée libérale Désirée McGraw

QUÉBEC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - La députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw, a déposé aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, une pétition demandant au gouvernement de permettre aux écoles secondaires d'être éligibles pour obtenir un brigadier scolaire sur son territoire.

Des études, démontrant que le nombre d'accidents de piétons âgés entre 10 et 17 ans est plus élevé que ceux plus jeunes, ont convaincu près de 3500 pétitionnaires de l'importance d'offrir un service de brigade scolaire aux élèves du secondaire. Entourée de parents engagés, Mme McGraw a tenu un point de presse, en marge du dépôt de la pétition, pour rappeler la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable d'assurer la sécurité de tous les écoliers québécois peu importe leur âge.

La députée libérale rappelle d'ailleurs que, dans les 18 derniers mois, trois élèves du secondaire ont été percutés à une intersection située près d'une école secondaire de sa circonscription. Une situation préoccupante pour celle qui a accepté avec empressement de porter la pétition déposée aujourd'hui.

Citations :

« Cette pétition nous permettra de demander au gouvernement de se pencher sérieusement sur cet enjeu et d'évaluer les ajustements nécessaires pour mieux sécuriser les abords de certaines écoles secondaires. La sécurité de nos adolescents mérite une attention concrète. Nous souhaitons ouvrir la discussion et inviter le gouvernement à examiner les risques bien réels que vivent certains élèves aux intersections dangereuses. Prévenir plutôt que réagir devrait toujours être notre priorité. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce

« L'accès au service de brigadier scolaire devrait être basé sur l'indice de risque d'une intersection, et non sur l'âge ni la taille des écoliers. Combien d'accidents allons-nous tolérer avant d'agir ? »

- Jessica Houde-Woytiuk, commissaire-parent de English Montreal School Board

« Tous les enfants du Québec - qu'ils soient au primaire ou au secondaire - méritent un trajet sécuritaire vers l'école. Comme parents, nous voulons les encourager à utiliser le transport collectif et actif pour s'y rendre de façon autonome. Cependant, lorsqu'une école secondaire est située dans un secteur présentant des risques importants pour les piétons, une intervention concrète s'impose - sous la forme d'un brigadier scolaire - afin d'aider ces jeunes, certains âgés d'à peine douze ans, à se rendre à l'école sans risque de blessure ou de décès. »

- Joanna Duy, mère d'un élève de Royal West Academy

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]