Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle

QUÉBEC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la cheffe parlementaire de l'opposition officielle, Marwah Rizqy, ainsi que le whip de l'opposition officielle, André Fortin, feront un point de presse demain à 8h.

SUJET : Actualité du jour



DATE : Mercredi 1re octobre 2025



HEURE : 8 h



LIEU : Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : François White, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe parlementaire de l'opposition officielle, 418-999-7283, [email protected]