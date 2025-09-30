Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
30 sept, 2025, 19:44 ET
QUÉBEC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la cheffe parlementaire de l'opposition officielle, Marwah Rizqy, ainsi que le whip de l'opposition officielle, André Fortin, feront un point de presse demain à 8h.
SUJET :
Actualité du jour
DATE :
Mercredi 1re octobre 2025
HEURE :
8 h
LIEU :
Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Source : François White, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe parlementaire de l'opposition officielle, 418-999-7283, [email protected]
