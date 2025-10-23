Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle
23 oct, 2025, 07:10 ET
QUÉBEC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Marc Tanguay, ainsi que la porte-parole de l'opposition officielle pour le Conseil du trésor, Frédéric Beauchemin, feront un point de presse aujourd'hui à 8 h 20.
DATE :
Jeudi 23 octobre 2025
HEURE :
8 h 20
LIEU :
Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec
Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
