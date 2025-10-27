Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle
27 oct, 2025, 16:56 ET
QUÉBEC, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de l'opposition officielle en matière santé, Marc Tanguay, ainsi que la leader de l'opposition officielle, Michelle Setlakwe feront un point de presse le mardi 28 octobre à 11h30.
DATE :
Mardi 28 octobre 2025
HEURE :
11 h 30
LIEU :
Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec
Sources : Karl Filion, Attaché de presse, Cabinet de la leader parlementaire de l'opposition officielle, 418-454-5805, [email protected]; Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]
