Avis aux médias : Point de presse d'André Fortin

QUÉBEC, le 8 mai 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député libéral de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, André Fortin, fera un point de presse tout de suite après la période des questions et réponses orales vers 10h45, au plus tard à 11h.

SUJET : Réaction au dépôt du Projet de loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective et l'imputabilité des médecins quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux* DATE : Jeudi 8 mai 2025 HEURE : Tout de suite après la période des questions et réponses orales vers 10h45, au

plus tard à 11h. LIEU : Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

* sous réserve que l'Assemblée nationale accepte de se saisir du projet de loi

