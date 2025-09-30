AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse 10 mois en grève, 18 mois d'immobilisme : Reconnaissons enfin le travail des paramédics

QUÉBEC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - La Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ), section locale 7300 du SCFP, tiendra une manifestation le mercredi 1er octobre 2025 pour dénoncer l'inaction du gouvernement caquiste dans le cadre de la négociation de leur convention collective. Sans convention collective depuis le 1er avril 2024 et en grève depuis le 11 décembre de la même année, les paramédics réclament une reconnaissance réelle de leur rôle essentiel dans le réseau de la santé.

Quoi : Manifestation suivie d'un point de presse



Où : 7h30 - Rue des Parlementaires





9h00 - Point de presse devant l'Assemblée nationale



Quand : Le mercredi 1er octobre 2025, dès 7h30

Malgré une douzaine de rencontres avec le Secrétariat du Conseil du trésor, le ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que les associations d'employeurs, les négociations stagnent. Le gouvernement propose des reculs inacceptables. Le Québec fait face à une pénurie chronique de paramédics, et les conditions de travail actuelles poussent les nouveaux diplômés à quitter la profession. Il est temps que le gouvernement reconnaisse leur travail à sa juste valeur.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 35 000 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

