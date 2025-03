WASHINGTON, le 26 mars 2025 /CNW/ - Plusieurs maires canadiens, américains et mexicains participent au 2025 Mayors' Trade Summit, les 27 et 28 mars, afin de discuter de l'impact des tarifs douaniers imposés par l'administration américaine sur leurs communautés. En tant qu'alliés, amis et voisins proches, les leaders municipaux des trois pays se réunissent pour exiger que l'administration américaine annule les tarifs et cesse les menaces qui affectent tout le monde, y compris les Américains.

Conférence de presse

Date et heure : Le vendredi 28 mars, à 12 h 15

Lieu : Salle de bal District de l'hôtel Mayflower, 1127 avenue Connecticut, NW, Washington, D.C.

Les participants :

Délégation canadienne

Maire de Regina (SK) Chad Bachynski

(SK) Mairesse de Toronto (ON) Olivia Chow

(ON) Maire de Windsor (ON) Drew Dilkens

(ON) Drew Dilkens Mairesse de Sturgeon County (AB) Alanna Hnatiw

Mairesse de Surrey (BC) Brenda Locke

(BC) Mairesse de Grand Bay-Westfield (NB) Brittany Merrifield

(NB) Maire d' Ottawa (ON) Mark Sutcliffe

(ON) Maire de Mascouche (QC) Guillaume Tremblay

Délégation américaine

Maire de Rochester Hills (MI) Bryan Barnett

Mairesse de la Nouvelle-Orléans (LA) LaToya Cantrell

Président-directeur général de la USCM Tom Cochran

Président de la USCM et maire de Columbus (OH) Andrew Ginther

Maire de San Antonio (TX) Ron Nirenberg

(TX) Maire de Columbia (SC) Daniel Rickenmann

(SC) Daniel Rickenmann Maire de Lansing (MI) Andy Schor

Délégation mexicaine

Maire de Pátzcuaro (Michoacán) Julio Alberto Arreola Vázquez

Maire de Uruapan (Michoacán) Carlos Alberto Manzo Rodríguez

(Michoacán) Carlos Alberto Manzo Rodríguez Maire de San Luis Potosí (San Luis Potosí) Enrique Francisco Galindo Ceballos

Maire de Cuautepec de Hinojosa ( Hidalgo ) Jorge Hernández Araus

( ) Jorge Hernández Araus Maire de Piedras Negras ( Coahuila ) Carlos Jacobo Rodríguez González

( ) Carlos Jacobo Rodríguez González Mairesse de Ensenada ( Baja California ) Claudia Josefina Agatón Muñiz

( ) Claudia Josefina Agatón Muñiz Maire de Naucalpan de Juárez (Estado de Mexico ) Isaac Martín Montoya Márquez

de Juárez (Estado de ) Isaac Martín Montoya Márquez Maire de Pueblo Nuevo Adrián Noel Chaparro Gandara

Notes aux médias :

Toutes les heures sont locales

Les représentant(e)s des médias sont invité(e)s à arriver 15 minutes à l'avance pour l'installation

L'événement sera diffusé en direct sur la page Youtube de la FCM.

Pour assister et participer en personne, veuillez remplir ce formulaire.

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements municipaux. Ses plus de 2 100 membres représentent plus de 92 % de la population canadienne.

