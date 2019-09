Avis aux médias - Plus de 65 grandes entreprises canadiennes à la Conférence CIBC à l'intention des investisseurs institutionnels, région de l'Est

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) organise sa 18e Conférence à l'intention des investisseurs institutionnels, région de l'Est, qui se tiendra à Montréal, les 25 et 26 septembre 2019.

Lors de cette conférence, des exposés seront présentés par de hauts dirigeants de plus de 65 entreprises de plusieurs secteurs industriels clés, comme les services financiers, la consommation et la vente au détail, les produits industriels, les technologies, les télécommunications, les médias et l'immobilier.

Durant la conférence, les conférenciers présenteront leurs plans d'affaires, leurs stratégies de croissance et les orientations futures de leurs secteurs dans le cadre de tables rondes. Le 26 septembre, Avery Shenfeld, économiste en chef à la Banque CIBC, prononcera également un discours sur l'économie.

Participation à la conférence et diffusion audio

Seules les personnes ayant reçu une invitation peuvent assister à cette conférence. Les médias et le public sont invités à écouter les exposés des entreprises par diffusion audio le jour même de la conférence. Vous pouvez accéder au programme complet en cliquant sur le lien ci-dessus.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Marchés des capitaux CIBC offre des produits et des services intégrés de réseau mondial, des services consultatifs et d'exécution en placement, des services de financement d'entreprises et des services de recherche de premier plan aux grandes entreprises, aux gouvernements et à des clients institutionnels à l'échelle mondiale. Visitez le site www.cibccm.com pour obtenir plus de renseignements sur la Banque CIBC et Marchés des capitaux CIBC. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Jessica Steinberg - 416 542-9209, ou jessica.steinberg@cibc.com

