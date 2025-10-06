Avis aux médias - Planification pluriannuelle de l'immigration - Conférence de presse des centrales syndicales et du RATTMAQ

QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Les grandes centrales syndicales (CSD, CSN, CSQ et FTQ) ainsi que le Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ) tiendront une conférence de presse le 7 octobre en marge de leur passage en commission parlementaire.  

Aide-mémoire

QUOI :       

Conférence de presse des centrales syndicales et du RATTMAQ

 

QUI :           

Luc Vachon, président de la CSD
Katia Lelièvre, 3e vice-présidente de la CSN
Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ
Mélanie Gauvin, porte-parole du RATTMAQ
Pascal Côté, troisième vice-président de la CSQ

 

QUAND :   

Mardi 7 octobre 2025 à 13 h

 

OÙ :           

Tribune de la presse du Parlement de Québec
Salon Jacques-L'Archevêque
Édifice André-Laurendeau
1050, rue des Parlementaires, 1er étage
Québec

