AVIS AUX MÉDIAS - La FTQ à la commission parlementaire sur le projet de loi n° 3

« En plus de semer le chaos, la CAQ sème la confusion » ‒ Magali Picard, présidente de la FTQ

QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) sera en commission parlementaire, ce mardi, pour témoigner de son opposition au projet de loi no 3 sur la transparence syndicale.

Par ailleurs, les quelque 1 000 personnes déléguées au 34e Congrès de la FTQ qui se déroule présentement à Québec ont adopté à l'unanimité, ce matin, une résolution d'urgence réaffirmant le droit fondamental de la FTQ et de ses affiliés de disposer librement de leurs cotisations pour soutenir leurs activités, leurs opérations, les actions politiques, sociales et juridiques visant la défense des travailleurs et travailleuses et de contester devant les tribunaux ce projet de loi afin de faire respecter les droits fondamentaux et la liberté d'association

« Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre et visiblement celui que nous devons maintenant appeler le ministre du "Patronat", Jean Boulet, s'entête à défendre un projet de loi dont l'objectif est de bâillonner les organisations qui défendent les travailleurs et travailleuses du Québec », déclare la présidente, Magali Picard.

« Contrairement aux mensonges véhiculés par le gouvernement de la CAQ, nos organisations sont transparentes, démocratiques et gouvernées par ses membres qui débattent, adoptent et confient les mandats à leurs dirigeants », ajoute le secrétaire général, Denis Bolduc.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Commission parlementaire projet de loi no 3

sur la transparence syndicale



Date : 25 novembre 2025



Heure : 16 h 05



Où : Hôtel du Parlement, salle Louis-Hippolyte-La Fontaine



Qui : La présidente et le secrétaire général de la FTQ, Magali Picard et Denis Bolduc

« Ajoutons à cela que le gouvernement a refusé d'entendre des organisations syndicales qui représentent des milliers de travailleurs et travailleuses, leur préférant des lobbyistes patronaux aucunement concernés par le projet de loi. Si ce n'était pas si tragique, il faudrait en rire », ajoutent les leaders syndicaux.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

Source : FTQ, https://ftq.qc.ca

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]