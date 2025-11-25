/R E P R I S E -- Avis aux médias - Passage de la CSQ en commission parlementaire sur le projet de loi no 3/

Entrave aux activités d'une organisation syndicale et abus de pouvoir

Québec, le 24 nov. 2025 La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) présentera, ce mardi 25 novembre, à 16 h 55, son mémoire portant sur le projet de loi no 3, Loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail.

Veuillez noter que le président de la CSQ, Éric Gingras, sera disponible sur place pour des entrevues devant la salle Louis-Hippolyte-La Fontaine, avant la période d'audition, soit vers 16 h 15, de même qu'après, vers 17 h 40.

Aide-mémoire

Mêlée de presse

*projet de loi no 3 et mise à jour économique





Qui :

Quand :



Où : Éric Gingras, président de la CSQ Mardi 25 novembre, vers 16 h 15 et vers 17 h 40 (disponibilités avant et après le passage en commission parlementaire de la CSQ)

Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine, Hôtel du Parlement

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

