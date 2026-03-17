MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ - Piyush Agrawal, chef, Gestion des risques, BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO), participera à la Conférence sur les services financiers de la Banque Nationale à Montréal le 24 mars 2026, à 10 h 30 (HE).

La présentation de M. Agrawal sera diffusée en direct sur le Web à l'adresse https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/relations-avec-les-investisseurs/presentations-et-evenements. Une version archivée de la diffusion sera accessible à cette adresse.

À propos de BMO Groupe financier

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SOURCE BMO Groupe Financier

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