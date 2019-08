Avis aux médias - Pêches et Océans Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique feront le point sur le glissement rocheux de Big Bar et sur les progrès réalisés à ce jour

VANCOUVER, le 5 août 2019 /CNW/ - Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre de la C.-B. des Forêts, des Terres, de l'Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural, l'honorable Doug Donaldson, feront le point sur les mesures prises à ce jour concernant le glissement rocheux important, qui a eu lieu en amont d'une partie étroite du fleuve Fraser, près de Big Bar.

Les médias sont invités à y assister en personne ou par téléphone. Une séance de questions et réponses s'ensuivra.

Date : Mardi 6 août 2019 Heure : 9 h (heure du Pacifique) Lieu : 401, rue Burrard, Oceanic Plaza

Vancouver (C.-B.) V6C 3S4



Numéro à composer : 1-866-206-0153 Code participant : 3710190#

Renseignements: Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 604-666-1746, media.pac@dfo-mpo.gc.ca; Équipe d'information sur le glissement rocheux de Big Bar, Poste de commandement du lieu d'incident, Lillooet (C.-B.), Téléphone : 778 694-8315, BigBarLandslideIN@gov.bc.ca

