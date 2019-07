Avis aux médias - Pêches et Océans Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique feront le point sur le glissement de roches du canyon du fleuve Fraser

VANCOUVER, le 3 juill. 2019 /CNW/ - Des représentants officiels du ministère des Pêches et des Océans, et de la Province de la Colombie-Britannique, ainsi qu'un représentant de l'Upper Fraser Fisheries Conservation Alliance, donneront une mise à jour sur la situation, et répondront aux questions concernant un important glissement de roches survenu en amont d'une étroite partie du fleuve Fraser près de Big Bar. L'obstruction soulève la question de savoir si les saumons qui migrent vers l'amont peuvent atteindre leurs frayères.

Date : Mercredi 3 juillet 2019 Heure : 16 h (heure du Pacifique) Numéro d'appel : 1 866 206-0153 Code : 3026946#

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter , Facebook , Instagram et YouTube .

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter , Facebook , Instagram et YouTube .

Inscrivez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus au moyen de fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Marie-Pascale Des Rosiers, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Tél. : 613-314-4591, Marie-Pascale.DesRosiers@dfo-mpo.gc.ca; Relations avec les médias, Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada, 604-666-1746, Media.pac@dfo-mpo.gc.ca

Related Links

www.pac.dfo-mpo.gc.ca