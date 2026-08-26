AVIS AUX MÉDIAS - Pascan Aviation : les grévistes sensibilisent les Madelinots

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 26 août 2026 /CNW/ -- Les membres du Syndicat des agent(e)s de bord de Pascan Aviation inc. (SCFP 5490), en grève depuis 10 mois, seront aux Îles-de-la-Madeleine pour sensibiliser les Madelinots à leur sort et à la réalité de prendre l'avion avec des agent(e)s de bord de remplacement qui tout porte à croire n'ont pas la même formation qu'eux et elles en matière de sécurité des voyageurs et voyageuses

« Nos membres se battent pour obtenir une convention collective qui reconnaît pleinement la valeur de leur travail et de leur contribution. Ils font toutefois face à un employeur intransigeant qui n'hésite pas à recourir à des travailleurs de remplacement, lesquels n'offrent pas le même niveau de sécurité pour les passagers. Les Madelinots méritent d'avoir l'heure juste », de dire Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec, qui accompagne les membres de la section locale lors de ce voyage de sensibilisation.

QUOI : Conférence de presse

QUAND : Mercredi 26 août 2026, à midi

QUI : Le Syndicat des agent(e)s de bord de Pacan Aviation inc. ainsi que le président du SCFP-Québec, Patrick Gloutney

OÙ : 210, chemin de l'Aéroport, Havre-aux-Maisons, Québec, G4T 5L2

Les agent(e)s de bord de Pascan feront une tournée lors de leur journée aux îles pour parler avec le plus de Madelinots possible.

Ces travailleurs et travailleuses sont en grève depuis le 28 octobre 2025.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 3000 travailleuses et travailleurs du transport aérien, dont le personnel de cabine d'Air Canada, d'Air Canada Rouge, d'Air Transat, de Sunwing et de Pascan.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Julien Royal, Service des communications du SCFP, 514-638-1461 , [email protected]