OTTAWA, ON, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Le domaine de Rideau Hall s'animera à l'occasion de la Célébration hivernale. Des personnes de tous âges pourront vivre des moments mémorables en plein air tout en profitant de plus d'une dizaine d'activités, ainsi que de spectacles et de surprises. Cette journée d'activités se déroulera sur le site qui abrite la résidence officielle de la gouverneure générale.

Toutes les activités sont gratuites, mais nous vous encourageons à faire preuve de générosité en apportant des vêtements d'hiver en bon état qui seront remis au Fonds Habineige.

Date : le samedi 3 février 2024

Heure : de 12 h 30 à 16 h (HAE)

Lieu : Domaine de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Les médias sont priés de confirmer leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à l'adresse [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à la grille d'entrée Sussex et de garer leurs véhicules dans le quartier environnant.

et de garer leurs véhicules dans le quartier environnant. Des photos de l'événement, prises par le photographe officiel de la gouverneure générale, seront fournies sur demande.

Liens connexes :

Renseignements: Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]