SMOKY LAKE, AB, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Parcs Canada et le gouvernement de l'Alberta dévoileront de nouvelles plaques du Réseau des rivières du patrimoine canadien commémorant la désignation officielle de la section albertaine de la rivière Saskatchewan Nord en tant que rivière du patrimoine canadien. Des drapeaux du Traité no 6 et de la Nation métisse d'Otipemisiwaken de l'Alberta seront également installés et hissés pour commémorer l'occasion.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 12 septembre 2024 Heure : 14 h 00 HAR Lieu : Lieu historique national de l'Arrondissement-de-Victoria (lot riverain 10)

17301, sentier Victoria

Smoky Lake County (Alberta)

