LONGUEUIL, QC, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Le 30 octobre 2024, les représentants des médias sont invités à assister à une démonstration du futur rover lunaire canadien qui aura lieu de 18 h 15 à 19 h 15 (HE) sur le terrain analogue du centre spatial John‑H.‑Chapman de l'Agence spatiale canadienne (ASC).

Les médias présents pourront filmer et photographier des tests opérationnels de l'astromobile sur un parcours à obstacles, le tout sur un terrain extérieur où la surface et la luminosité s'apparentent à celles du pôle Sud de la Lune. Des représentants de l'ASC et de Canadensys seront sur place pour répondre aux questions des journalistes.

Les médias sont attendus pour 18 h (HE). Les places sont limitées : les représentants des médias intéressés doivent s'inscrire en écrivant au Bureau des relations avec les médias. La tenue de la démonstration est sujette à des conditions météorologiques favorables. Une confirmation sera envoyée le jour même aux médias inscrits.

