LONGUEUIL, QC, le 21 août 2025 /CNW/ - Les 23 et 24 septembre, les représentants des médias sont invités à assister à une série de conférences de presse sur la mission Artemis II, au centre spatial Johnson (CSJ) de la NASA à Houston.

Le lancement de la mission Artemis II est prévu au plus tard en avril 2026. L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen entrera dans l'histoire en devenant le premier Canadien à participer à une mission autour de la Lune.

Les représentants des médias canadiens souhaitant assister aux événements en personne doivent confirmer leur présence au plus tard à 17 h HE, le mercredi 10 septembre, et doivent contacter la salle de presse du CSJ au 281-483-5111 ou à [email protected] et indiquer les événements auxquels ils prévoient assister.

Pour plus d'informations, veuillez consulter l'avis aux médias de la NASA (en anglais seulement).

Un événement sera également organisé au siège social de l'ASC pour la conférence de presse de l'équipage, le 24 septembre. Plus de détails suivront.

Toute demande d'entrevue avec l'astronaute de l'ASC Jeremy Hansen ou des experts de l'ASC doit être coordonnée avec le Bureau des relations avec les médias de l'ASC.

Date limite de l'accréditation : 17 h HE, mercredi 10 septembre 2025

Date: 23 septembre 11 h HE Conférence de presse sur la mission Artemis II

13 h HE Séance d'information scientifique et technologique sur Artemis II 24 septembre 10 h HE Conférence de presse de l'équipage d'Artemis II Quoi : Conférence de presse et activités liées à la mission Artemis II Où : Centre spatial Johnson de la NASA à Houston Contact : Salle de presse du CSJ : au 281-483-5111 ou à [email protected]

Liens additionnels :

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]