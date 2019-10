Avis aux médias/Occasion d'entrevue - Veiller à la sécurité de nos enfants sur le web : Les spécialistes de la cybersécurité de KPMG au Canada sont disponibles pour nous faire part de leurs connaissances sur les façons de protéger les enfants et les adolescents sur le web

Des professionnels des cabinets membres de KPMG visitent des écoles dans le monde entier pour aider les enfants, les parents et les enseignants à améliorer leurs compétences en #cybersécurité.

TORONTO, le 1er oct. 2019 /CNW/ - Les cybermenaces faisant désormais partie du quotidien, il est essentiel que tous - enfants, enseignants, employés d'entreprises, d'OSBL et de tous les paliers gouvernementaux - soient conscients des risques et davantage cyberavertis.

Les professionnels de la cybersécurité de KPMG au Canada sont disponibles pour commenter des questions d'actualité. Parmi ces questions, mentionnons les rançongiciels, les enfants et les jeux en ligne, la cyberassurance, le besoin croissant de cyber talents et les récents développements sur le plan international tels que l'accord commun de 27 pays sur les éléments constituant un crime ou un délit dans le cyberespace.

Calgary :

Jeff Thomas , associé, Services-conseils - Gestion des risques

Ottawa :

Wayne Darling , associé, Services-conseils en technologie

Montréal :

Francis Beaudoin , associé et leader national, Services-conseils en technologie

, associé et leader national, Services-conseils en technologie Yassir Bellout, associé, Cybersécurité, Services-conseils - Gestion des risques

Toronto :

Hartaj Nijjar, associé, Cybersécurité, Services-conseils - Gestion des risques

John Heaton , associé, Cybersécurité, Services-conseils - Gestion des risques

, associé, Cybersécurité, Services-conseils - Gestion des risques Sylvia Kingsmill , associée et leader nationale, Conformité et confidentialité numérique, Services de juricomptabilité

, associée et leader nationale, Conformité et confidentialité numérique, Services de juricomptabilité Rob Moerman , associé, Cybersécurité, Services-conseils - Gestion des risques

, associé, Cybersécurité, Services-conseils - Gestion des risques Adil Palsetia , associé, Cybersécurité, Services-conseils - Gestion des risques

Vancouver :

Erik Berg , associé, Cybersécurité, Services-conseils - Gestion des risques

Dans le cadre de la campagne mondiale de sensibilisation à la cybersécurité du mois d'octobre, nos professionnels de la cybersécurité des sociétés membres de KPMG d'une cinquantaine de pays visitent des écoles pour contribuer à sensibiliser les élèves, les parents et les enseignants. La cyberintimidation, la protection des renseignements personnels, le partage de photos, la lecture vidéo et les jeux en ligne figurent parmi les sujets abordés.

« La cybervigilance est une compétence essentielle à tous, affirme Hartaj Nijjar, associé, Cybersécurité, KPMG au Canada. Nous disons à nos enfants de regarder dans les deux sens avant de traverser la rue et nous les avertissons de ne pas parler aux étrangers ou d'accepter de cadeaux de leur part. Cependant, les enfants d'aujourd'hui courent des risques dans la paume de leur main, de sorte qu'il est de notre devoir à tous, parents et enseignants, d'assurer leur sécurité en ligne. Enseigner à nos enfants aujourd'hui les rend non seulement plus en sécurité, mais aussi plus conscients en une fois adultes. »

Voici quelques conseils pour aider les parents à garder leurs enfants en sécurité. #cybersécurité

Les 6 meilleures astuces des parents pour créer un plan de cybersécurité pour la famille :

Parlez le plus tôt possible et souvent aux jeunes enfants et aux adolescents.

Utilisez le contrôle parental : définissez des limites de temps et de contenu sur les appareils de vos enfants, ajustez les réglages de confidentialité et surveillez le temps passé devant l'écran.

Établissez des règles de base et des conséquences en cas de non-respect de ces règles

Suivez votre enfant en ligne pour vérifier ses activités sur les médias sociaux, mais ne le harcelez pas.

Parlez à votre famille de la propagande haineuse en ligne et de la façon de faire la distinction entre les vraies et les fausses nouvelles.

Soyez un bon citoyen du monde numérique ou un modèle à suivre : sachez quand et où débrancher, et montrez à vos enfants comment faire preuve de jugement et être gentil en ligne.

