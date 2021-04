TORONTO, le 16 avril 2021 /CNW/ - Le gouvernement fédéral canadien déposera son budget 2021 le 19 avril 2021. La Société financière IGM (IGM) (TSX : IGM), par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, compte des commentateurs de marché et des experts en finances personnelles réputés qui seront en mesure d'analyser le budget et d'aider les Canadiens à mettre les choses en contexte.

Les sujets qu'ils peuvent aborder comprennent :

Les mesures fiscales touchant les entreprises et les particuliers

Les programmes visant les petites et moyennes entreprises

Les régimes et revenus de retraite

Les incidences sur la croissance et sur les marchés financiers

Les répercussions sur le dollar canadien

L'analyse des nouveaux programmes sociaux et d'infrastructures

Les porte-parole à votre disposition sont les suivants :

IG Gestion de patrimoine

Aurèle Courcelles, vice-président adjoint, Planification fiscale et successorale

Jack Courtney, vice-président, Planification financière avancée

Marissa Loepkky, directrice générale, Planification fiscale et successorale

Placements Mackenzie

Jules Boudreau, économiste

Todd Mattina, économiste en chef

Brent Joyce, stratège en placements

À propos de la Société Financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et gère un actif total d'environ 248 milliards de dollars pour lequel elle donne des conseils de placement. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de placement afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM est membre du groupe de sociétés de Power Corporation.

