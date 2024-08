NORTH BAY, ON, le 1er août 2024 /CNW/ - Veuillez noter que le député de Nipissing--Timiskaming, Anthony Rota, au nom de l'honorable Patty Hajdu ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, et de John Gordon, président-directeur général de la National Indigenous Collaborative Housing Inc. (NICHI), annoncera des récipiendaires de financement pour des projets de logement.

Date : Le 2 août 2024

Heure : 10 h 30 (HE)



Lieu :

147 McIntyre Street West

Unité 101

North Bay (Ontario)

Relations avec les médias, SAC, [email protected]; Justin Prest, Gestionnaire, Communications et relations publiques, National Indigenous Collaborative Housing Inc.(NICHI), [email protected], 1-873-455-5557