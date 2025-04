Avis aux médias - Montréal se mobilise en faveur de l'agrandissement et de modernisation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont

MONTRÉAL, le 14 avril 2025 /CNW/ - La responsable de l'Est de Montréal au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Caroline Bourgeois, le maire de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, François Limoges, et la conseillère de Ville du district de Maisonneuve-Longue-Pointe dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Alia Hassan-Cournol, convient les membres des médias afin de commenter le dépôt de la déclaration visant à réitérer l'importance du projet d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Ils seront accompagnés de plusieurs membres de la Coalition HMR, dont le président-directeur général de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM), M. Jean-Denis Charest, et du Dr. Marc Brosseau, pneumologue et intensiviste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, également président du Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes du CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal.

Date : Lundi 14 avril 2025 Heure : 15 h

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera confirmé seulement aux représentantes et aux représentants des médias accrédités. Les membres des médias qui souhaitent participer au point de presse doivent s'inscrire auprès de [email protected].

