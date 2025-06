La Ville de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie déploient un plan estival pour améliorer la cohabitation et renforcer le sentiment de sécurité dans le grand centre-ville

MONTRÉAL, le 6 juin 2025 /CNW/ - En prévision de la saison estivale 2025, la Ville de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie mettent les bouchées doubles pour répondre aux défis de cohabitation dans le grand centre-ville. Dans le but de renforcer le sentiment de sécurité de la population, l'administration déploie un plan de cohabitation consolidé, doté de plus de ressources que celui de l'an dernier. Parmi les ajouts : une plus grande présence policière, de nouvelles brigades de cohabitation sociale, de la sécurité privée et des sommes importantes pour bonifier les actions en matière de propreté. Ces mesures s'ajoutent à celles déployées dans les dernières années, comme le travail des équipes d'EMMIS.

Le plan estival répond aux besoins et préoccupations en matière de sécurité, de cohabitation et de propreté de toutes les parties concernées : la population du secteur, les touristes, les propriétaires de commerces et les personnes qui travaillent au centre-ville.

Une présence policière accrue

Grâce à l'intégration opérationnelle des postes de quartier 21 et 22, 30 policiers et policières supplémentaires patrouilleront dans le Village et l'est du centre-ville. Les membres du corps policier, à pied ou à vélo, seront mobilisés pour répondre à des enjeux de cohabitation et de partage de l'espace public. Des enquêteuses et enquêteurs de l'équipe ÉCLIPSE feront partie du nombre, ce qui les rapprochera du terrain et permettra de lutter notamment contre le trafic de stupéfiants.

L'arrondissement étendra également le projet-pilote de sécurité privée mis en place dans Ville-Marie en 2024 à de nouveaux secteurs. Ainsi, une firme de sécurité privée sera embauchée pour patrouiller dans les lieux plus problématiques, sans s'y restreindre en fonction des besoins et de la réalité du terrain. Les agentes et agents auront une approche agile et humaine qui privilégie la dissuasion et interpelleront le SPVM pour signaler toute activité criminelle.

De nouvelles équipes d'intervention sociale

L'arrondissement de Ville-Marie déploiera de nouvelles équipes de cohabitation sociale dans certains secteurs achalandés de l'arrondissement. Ces équipes seront composées de 13 personnes, qui combineront 450 heures d'intervention par semaine. Cet investissement de près de 1 M$ permettra d'ajouter un niveau d'intervention plus approfondi au travail déjà effectué par les intervenantes et intervenants d'EMMIS, qui agissent davantage pour désamorcer rapidement des situations de crise auprès des populations vulnérables.

Un centre-ville plus propre que jamais

L'arrondissement de Ville-Marie a augmenté son budget de propreté de 15 % en 2025 par rapport à 2024, soit une augmentation de 4 M$ portant le total du budget propreté à 30 M$. Ces sommes permettent de bonifier les actions des équipes de cols bleus, mais aussi d'augmenter les services des équipes de propreté des différentes SDC du territoire. Celles-ci seront déployées plus longtemps, plus souvent, et sur un territoire agrandi.

« Chaque année, l'arrondissement de Ville-Marie et la Ville de Montréal déploient toujours plus d'efforts et de ressources pour offrir à toutes et à tous des espaces publics propres où on se sent en sécurité. Nous le savons, la période estivale représente un défi. Cet été, nous nous engageons plus que jamais à mobiliser l'ensemble de nos compétences et de nos ressources pour aller plus loin. Nous mettons des mesures supplémentaires en place, dont des équipes du SPVM réorganisées et des brigades privées. Nous bonifions le budget en propreté et nous déployons une nouvelle brigade spéciale de cohabitation à l'arrondissement de Ville-Marie qui vient s'ajouter au travail des équipes d'EMMIS. Tous les efforts sont mis en place pour permettre à tout le monde de profiter pleinement de l'été dans un centre-ville dynamique, propre, et sécuritaire. » - Valérie Plante, mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie.

« Offrir un centre-ville propre, vivant et animé, c'est une de nos priorités et nous avons la chance de compter sur des équipes et des partenaires mobilisés et bienveillants pour y arriver. Nos équipes sont au rendez-vous pour assurer une cohabitation harmonieuse entre la population, les commerçantes et commerçants, les touristes et les personnes en situation de vulnérabilité : c'est un engagement clair. La cohabitation est au cœur de nos actions et nous travaillons continuellement pour que chacune et chacun y trouve sa place, dans le respect et la dignité. Renforcer la sécurité afin que toutes et tous se sentent en confiance, c'est non négociable pour nous. Nos équipes sont sur le terrain, agiles, actives et prêtes à intervenir. » - Robert Beaudry, conseiller de Ville de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie et responsable de l'itinérance, de l'OCPM et de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal.

