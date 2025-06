Programmation culturelle estivale 2025 - L'été en scène : célébration de la musique et du théâtre dans les parcs de Montréal

Marie Marie-Pierre Arthur, crédit photo : Étienne Mongrain (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Du 27 juin au 15 août, le Théâtre La Roulotte reprend la route pour faire rire et rêver petits et grands ! Les familles sont invitées à découvrir Dagobert, une comédie tendre et loufoque signée Laurie Léveillé et mise en scène par Émanuel Frappier. Ce spectacle gratuit, destiné au jeune public et aux familles (ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui ont gardé leur cœur d'enfant), fera 47 représentations dans 34 parcs à travers les 19 arrondissements de la ville.

Dagobert

Inspirée de la célèbre comptine, cette pièce drôle et touchante raconte l'histoire du roi Dagobert, un souverain attachant, mais tête en l'air et distrait… au grand désespoir de sa fille Irmine, qui rêve d'un père plus « normal ». Mais alors qu'elle tente de le transformer, le sinistre Grand Éloi y voit une occasion en or pour s'emparer du trône. Parviendra-t-il à ses fins ? Cette pièce drôle et touchante, pour toute la famille, est une aventure pleine de rebondissements, de rires et d'émotions, où l'amour filial et l'acceptation de soi triomphent des apparences.

Première médiatique

Lieu : Parc La Fontaine (derrière le Pavillon Calixa-Lavallée)

(derrière le Pavillon Calixa-Lavallée) Date : Mercredi 3 juillet 2025

Heure : 19 h

Consultez le calendrier des représentations

« Depuis plus de 70 ans, le Théâtre La Roulotte fait partie intégrante de l'été montréalais. Avec Dagobert, nous poursuivons cette tradition de théâtre accessible, festif et rassembleur, qui fait rayonner la culture dans tous les quartiers », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, Ericka Alneus.

À propos de Laurie Léveillé, autrice

Laurie Léveillé est diplômée du programme d'Écriture dramatique de l'École nationale de théâtre du Canada ainsi que du programme de scénarisation à l'École nationale de l'humour. Sa pièce Nico l'inoubliable est produite par le Théâtre Harpagon en partenariat avec la Ville de Laval. En 2023, elle participe à la résidence pour les écritures jeune public au Bic (partenariat entre le CEAD et le Théâtre des Gens d'en bas), elle y écrit la pièce Magpie ou nos rivières, qui est lauréate du comité de lecture jeunesse 2024 des Écrivaines et écrivains associés du théâtre en France. En septembre 2024, elle fait paraître un court roman jeunesse, Coup bas, un des trois premiers titres de la nouvelle collection Micro aux Éditions de la Courte Échelle.

À propos d'Émanuel Frappier, metteur en scène

Diplômé en interprétation à l'École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe en 2017, Émanuel a toujours eu envie de créer ses propres projets. Depuis sa sortie d'école, il a la chance de participer à plusieurs spectacles de création jeune public, dont Le Scriptarium, Le diable est dans les détails, Hégémonie, Iris en été, Péremption(s), Moi c'est moi et Top net. Comme metteur en scène, il redécouvre l'œuvre 2 h 14 de David Paquet, et met en lecture le texte Comme un poison dans l'aube, de Laurie Léveillé. Finissant en mise en scène à l'École nationale de théâtre du Canada en 2024, Émanuel souhaite rendre l'art accessible. Le plaisir et la folie restent les plus grands moteurs de création d'Émanuel.

Crédits

Distribution réunissant les finissantes et finissants : Léa Carle-Bachand, Frédéric Charbonneau, Alexy Coelho, Léonard Giovenazzo, Aracelli Lillo

Assistance à la mise en scène : Jaëlle Rouleau

Scénographie et accessoires : Maude Janvier

Costumes, maquillages et coiffures : Pen Tsin

Musique et conception sonore : Déborah Bailly

Direction de production : Alexie Pommier

Direction technique de création : Louis Martz

Assistance à la direction technique : Baptiste Gagné

Direction et régie de tournée : Annie Préfontaine

Technique : Joëlle Gagnon et Philippe Leduc

Accueil du public : Myriam Daphné Olivier

Visitez notre page Facebook avant de vous déplacer et de vous assurer qu'il n'y a pas eu d'annulation de dernière minute, en raison de la météo ou d'autres imprévus.

À propos du Théâtre La Roulotte

La Roulotte fait partie du paysage culturel montréalais depuis 1953. Année après année, elle attire un public familial des plus fidèles. Le Théâtre La Roulotte est une production de la Ville de Montréal, en partenariat avec l'École nationale de théâtre du Canada, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal et le Centre des auteurs dramatiques (CEAD). Le Théâtre La Roulotte est financé par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.

Pour en savoir plus sur le Théâtre la Roulotte.

Concerts Campbell 2025 : Une saison musicale gratuite, inclusive et vibrante dans tous les quartiers de Montréal

Depuis plus d'un siècle, les parcs de Montréal résonnent chaque été au son des Concerts Campbell, une tradition musicale gratuite rendue possible grâce à la générosité de la succession Charles S. Campbell. Pour l'édition 2025, la Ville de Montréal est fière de présenter une programmation riche de 22 concerts gratuits, du 3 juillet au 22 août, dans les 19 arrondissements de l'île, incluant un spectacle exceptionnel de Dominique Fils-Aimé au Théâtre de Verdure, le 6 août à 20 h.

Une programmation à l'image de Montréal

La saison 2025 met en lumière une diversité musicale exceptionnelle, allant du classique au rap, en passant par la salsa, le rock, la pop, les musiques électroniques et métissées. Chaque concert est une invitation à la découverte, à la rencontre et à la célébration.

À l'honneur cette année, une palette d'artistes afrodescendants qui incarnent la diversité musicale contemporaine :

Ensemble Obiora : premier ensemble classique canadien composé majoritairement de musiciens issus de la diversité, avec un programme dédié à trois figures emblématiques de la musique classique afro-américaine et afro-britannique.

Djely Tapa, Kelly Bado , Elage Diouf et Tina Leon : des artistes d'exception qui célèbrent, à leur façon, la richesse de leur identité à travers des compositions innovantes et d'actualité.

À leurs côtés, des artistes d'univers variés, de renom comme de la relève, viendront enrichir la programmation :

Marie-Pierre Arthur , figure incontournable du rock québécois, livrera un concert électrisant.

Anyma Ora, artiste autochtone Wendate en pleine ascension, proposera une performance de musique pop électronique à ne pas manquer. En première partie, Eadsé, artiste Wendate et révélation Radio-Canada 2025-2026, viendra présenter ses chansons pop-soul teintées de R&B.

« Il y a quelque chose de profondément émouvant à voir des artistes afrodescendants occuper la scène des Concerts Campbell, une tradition née il y a plus de 100 ans. C'est le signe que notre culture évolue, s'ouvre et reconnaît la richesse de toutes ses voix. C'est aussi une invitation à écouter, à découvrir et à se rassembler autour de ce que Montréal a de plus vibrant », s'est réjouie Mme Alneus.

Des concerts pour célébrer l'histoire locale

Deux événements spéciaux viendront souligner des jalons importants de la vie montréalaise :

100 e anniversaire du parc Jarry - Le 9 août , dès 18 h, une prestation de la Fanfare Jarry suivie d'un concert festif et multiculturel pour célébrer ce lieu emblématique.

- Le , dès 18 h, une prestation de la Fanfare Jarry suivie d'un concert festif et multiculturel pour célébrer ce lieu emblématique. 150e anniversaire de Verdun - Le 22 août, dès 18 h 30, la fanfare Burning BRASs Band se joindra aux célébrations de cet arrondissement en pleine effervescence pour clôturer la saison en beauté !

Un été de musique, de rencontres et de découvertes près de chez vous

Les Concerts Campbell assurent une équité territoriale en culture en allant à la rencontre des citoyennes et citoyens, dans leurs quartiers, dans les parcs, en semaine dès 19 h, pour favoriser les moments en famille ou entre amis. La programmation 2025 promet une saison haute en couleur, en émotion et en découvertes musicales.

Consultez la programmation complète sur : montreal.ca/concerts-campbell

Une tradition vivante depuis 1924

Créés grâce à la vision philanthropique de Charles S. Campbell, les concerts ont été parmi les premières initiatives à démocratiser la culture à Montréal. Aujourd'hui encore, cet héritage se perpétue grâce au soutien financier de la succession Charles S. Campbell, administrée par RBC Trust Royal, permettant à la Ville d'offrir chaque été une programmation de qualité, gratuite et accessible à toutes et à tous.

