Avis aux médias - Montréal inaugure son premier projet d'habitations modulaires avec accompagnement

MONTRÉAL, le 19 sept. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal, les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que l'organisme Mission Old Brewery invitent les médias à l'inauguration du premier projet d'habitations modulaires avec accompagnement sur le territoire de la métropole.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, le conseiller spécial à l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Pierre Lessard-Blais, le ministre responsable de la Santé et des Services sociaux, Lionel Carmant, la ministre responsable de l'Habitation, Sonia Bélanger, la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, Caroline Desrochers, la secrétaire parlementaire du premier ministre, Rachel Bendayan, ainsi que le président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, James Hughes, prendront part à cet événement.

Date : Le lundi 22 septembre 2025 Heure : 11 h

Le lieu où se tiendra le point de presse sera transmis seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected] .

