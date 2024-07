Avis aux médias - Montréal et ses partenaires du réseau de la santé et des services sociaux font une annonce importante concernant l'intégration des ressources d'aide pour personnes en situation d'itinérance

MONTRÉAL, le 8 juill. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal et ses partenaires du réseau de la santé et des services sociaux invite les membres des médias à une annonce importante concernant l'intégration des ressources d'aide pour les personnes en situation d'itinérance.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, la députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Karine Boivin Roy, la directrice régionale de santé publique pour la région de Montréal, Mylène Drouin, et la cheffe du pôle médiation sociale de la Société de développement social (SDS), Janik Fortin, prendront part à cet événement et seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes sur place.

À noter qu'une séance de breffage technique, pilotée par le commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la Ville de Montréal, Serge Lareault, accompagné de Mylène Drouin, précédera cette conférence de presse

Date : Le mardi 9 juillet 2024



Heure : Briefing technique 9 h 30

Point de presse 11 h

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera transmis aux journalistes accrédités qui auront confirmé leur présence à l'adresse [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 514 465 2591, [email protected]; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]