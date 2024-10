Avis aux médias - Montréal bonifie son offre de service en bibliothèque pour les personnes ayant une limitation fonctionnelle

MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer un financement de 444 290 $ grâce au programme MADA du gouvernement du Québec pour bonifier l'offre de service des Bibliothèques de Montréal pour les personnes ayant une limitation fonctionnelle.

Au fil des ans, les Bibliothèques de Montréal ont continuellement augmenté et amélioré leur offre de service afin de rendre les bibliothèques plus inclusives et accessibles et offrir à toutes et à tous un meilleur accès à la lecture, à l'information, au savoir, à la culture et au loisir. L'investissement du gouvernement du Québec a servi à l'achat de plusieurs équipements, tels que des téléagrandisseurs, des logiciels lecteurs ou d'agrandissement d'écran avec des claviers compatibles et à touches contrastées en gros caractères, des lecteurs Daisy, des loupes numériques, des vélos-pupitres, des fauteuils roulants ainsi que des paniers à roulettes. Les équipements sont offerts dans le réseau pour toutes personnes en ayant besoin, toutefois seuls les lecteurs Daisy peuvent être empruntés.

Les Bibliothèques ont à cœur le développement de leur offre de service afin de refléter la diversité de la population montréalaise, c'est pourquoi elles ont consulté plusieurs organismes tout au long du processus de choix et d'acquisition des différents équipements. Parallèlement, la Ville, avec l'appui du gouvernement du Québec, poursuit les travaux de modernisation de ses bibliothèques avec le programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques (RAC), financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, qui vise à augmenter et améliorer l'offre de service du réseau des Bibliothèques de Montréal, en offrant à la population des lieux de socialisation chaleureux, inclusifs et accessibles universellement. Cette démarche s'inscrit dans l'une des quatre orientations du plan stratégique de Montréal 2030, soit celle de renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion.

« Notre administration est déterminée à ne laisser personne pour compte et à renforcer la solidarité et la résilience au sein de la communauté. Montréal s'engage, agit et travaille de concert avec ses partenaires pour offrir un milieu de vie où toutes et tous peuvent s'épanouir pleinement, en ayant accès à une offre de service de qualité et adaptée à chaque personne, sans égard à son statut ou à ses conditions. C'est le propre d'une Ville exemplaire en matière d'accessibilité universelle », a déclaré Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif.

Mois de l'accessibilité dans les bibliothèques

Octobre est le Mois de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques municipales et, pour l'occasion, plusieurs activités et ateliers sont proposés tout au long du mois, comme l'atelier découverte sur la neurodiversité, l'initiation au jeu Lego en braille, des expositions et des concours. Consultez le calendrier des activités pour plus de détails sur la programmation.

